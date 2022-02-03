Кремль отреагировал на отправку войск США в Восточную Европу

Кремль оценил действия США как "лучшее доказательство" того, что у РФ есть причины для беспокойства. Фото: pixabay.com

Готовность Соединенных Штатов Америки увеличить количество американских военнослужащих в государствах Восточной Европы является "нагнетанием напряженности" и лишь подтверждает обеспокоенность РФ по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков для CNN.

По его словам, перемещением войск Вашингтона "де-факто продолжает нагнетать напряженность в Европе".

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"Действия американской стороны являются лучшим доказательством того, что у нас, как в России, есть очевидные причины для беспокойства", – сказал Песков.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. По его словам, это носит оборонный и пропорциональный характер, и направляет сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников Альянсу.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен "в ближайшей перспективе" направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе. Тем временем Пентагон привел в повышенную боеготовность 8,5 тыс. военнослужащих для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе. Большая часть из них присоединится к силам быстрого реагирования Североатлантического союза. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию СМИ о том, что в ближайшее время США перебросят дополнительные войска в Польшу и Румынию.