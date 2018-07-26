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четверг, 26 июля 2018 17:54

Кремль назвал российскую шпионку политзаключенным США

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Кремль назвал российскую шпионку политзаключенным США
Кремль хочет вытащить шпионку Марию Бутину. Фото gs.fm

МИД России назвал политзаключенным Марию Бутину, который обвиняется в США в незаконном лоббировании интересов России.

"Ее арест - это политическое преследование. Взяли вырванные из контекста высказывания из соцсетей и хотят обвинить только за то, что она из России", - заявил Артем Кожин, представитель МИД РФ, сообщает ТАСС.

В связи с арестом Бутиной российский МИД выразил протест Госдепартаменту США. По словам Кожина, на Бутину оказывают "жесткое психологическое давление".

США обвиняют Марию Бутину в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации и сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне. По версии Минюста США, Бутина действовала в сговоре с бывшим российским сенатором, который сейчас занимает высокую должность в Банке России. Предполагается, что это заместитель председателя ЦБ Александр Торшин.

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Операцией по отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери руководила женщина-офицер из российской разведки. Это объясняет, почему яд "Новичок" был в бутылке из-под духов, предполагают британские спецслужбы. Женщина возглавляла группу из шести человек, которые выполняли задание Кремля.

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