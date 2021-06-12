Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад

Россияне могут быстро и бескровно снять диктатора Лукашенко, и заменить на кого-то более привлекательного. Будет не так стыдно за марионетку, а Евросоюз будет приветствовать "победу демократии". Идет захват при формальном сохранении независимости, говорит журналу "Країна" белорусский оппозиционер Виталий Макаренко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. Вы стали одним из 10 фигурантов дела. Что вам грозит на родине?

- До 12 лет тюрьмы. Если бы нашли "жертву заговора", могла быть смертная казнь. Пять из 10 обвиняемых по делу - участники "Белорусского народного фронта". Знаю их с 2000-х.

Меня обвиняют в том, что принимал участие в онлайн-стриме в Zoom с другими оппозиционерами, где говорили о демократизации Беларуси и новой конституции. Когда протесты спали, предложил друзьям провести онлайн-встречу, чтобы обсудить, как объединить разрозненную оппозицию. Но там читали лекцию о демократии. Мне было неинтересно, поэтому больше не участвовал.

Этот "покушение" - совместная операция российского ФСБ и белорусского КГБ. Так Кремль пугает Лукашенко. Чтобы тот не мог больше маневрировать между Западом и Россией. Теперь, после скандала с самолетом, ему остается только подчиниться Путину.

Лукашенко боится за свою жизнь и сына 16-летнего Николая. Вероятно, это был сигнал россиян, которые могут убить обоих. Кремль знает слабые места и давит на них. Из интеллигентных и бедных оппозиционеров сделали кровавых террористов.

Если бы хотели, могли с таким же успехом взять десяток рядовых белорусов. Большинство населения страны хочет смерти диктатора. Как и у вас хотели конца Януковичу в 2013 году. Я был нужен, чтобы приплести сюда Украину. Для ФСБ — это то, что надо.Арест Протасевича может быть операцией российской ФСБ, чтобы подставить Лукашенко?

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- Да. Кроме него и его девушки Софии, в Минске с борта сошли еще четверо россиян. Скорее всего, ФСБшники. Арестованный журналист писал, что в аэропорту Афин неизвестный пытался сфотографировать его паспорт.

У режима не было причин так выдергивать Протасевича. Nexta работает без него. Он не знал ничего важного для КГБ. Ситуация загнала Лукашенко в тупик. Сделала зависимым от Кремля.

Почему Лукашенко согласился на это?

- Он - параноик. Психиатр Дмитрий Щигельский, эмигрировавший в США, исследовал его с 2001 года. Поставил диагноз - мозаичная психопатия. Российские спецслужбы знают об этом и давят. Януковича также толкали к насилию и расстрелам, а затем - к бегству.

Путин берет белорусский режим под контроль, сажает на крючок. У нацистов было "окончательное решение еврейского вопроса", у главы Кремля - белорусского.

Россияне могут быстро и бескровно снять диктатора, и заменить на кого-то более привлекательного. Будет не так стыдно за марионетку, а ЕС будет приветствовать "победу демократии".

Лукашенко выполняет все прихоти Москвы. Де-факто продолжается захват при формальном сохранении независимости. У нас нет российских баз, но белорусская армия лояльна к Москве. Все высшее командование учился в советских учебных заведениях и Академии генштаба РФ.

Протесты показали, что руководство армии готово выполнять кровавые приказы.

Полный текст интервью читайте в журнале "Країна".