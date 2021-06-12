Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад

 
Ексклюзивы
1/5
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
3 Просмотров: 828
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1206
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 630
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1431
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1062
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1881
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 558
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 729
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1530
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 495
Фото
Все фото
4
4
7
12
3
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Белорусы протестовали против Лукашенко на границе
Королева взялась разрезать торт мечом
Королева взялась разрезать торт мечом
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
На польской границе начали вакцинировать украинских заробитчан
На польской границе начали вакцинировать украинских заробитчан
Видео
Все видео
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 612
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 441
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 342
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2664
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 621
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 648
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
воскресенье, 13 июня 2021 09:15

Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад

  Комментировать
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад

Россияне могут быстро и бескровно снять диктатора Лукашенко, и заменить на кого-то более привлекательного. Будет не так стыдно за марионетку, а Евросоюз будет приветствовать "победу демократии". Идет захват при формальном сохранении независимости, говорит журналу "Країна" белорусский оппозиционер Виталий Макаренко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в апреле заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. Вы стали одним из 10 фигурантов дела. Что вам грозит на родине?

- До 12 лет тюрьмы. Если бы нашли "жертву заговора", могла быть смертная казнь. Пять из 10 обвиняемых по делу - участники "Белорусского народного фронта". Знаю их с 2000-х.

Меня обвиняют в том, что принимал участие в онлайн-стриме в Zoom с другими оппозиционерами, где говорили о демократизации Беларуси и новой конституции. Когда протесты спали, предложил друзьям провести онлайн-встречу, чтобы обсудить, как объединить разрозненную оппозицию. Но там читали лекцию о демократии. Мне было неинтересно, поэтому больше не участвовал.

Этот "покушение" - совместная операция российского ФСБ и белорусского КГБ. Так Кремль пугает Лукашенко. Чтобы тот не мог больше маневрировать между Западом и Россией. Теперь, после скандала с самолетом, ему остается только подчиниться Путину.

Лукашенко боится за свою жизнь и сына 16-летнего Николая. Вероятно, это был сигнал россиян, которые могут убить обоих. Кремль знает слабые места и давит на них. Из интеллигентных и бедных оппозиционеров сделали кровавых террористов.

Если бы хотели, могли с таким же успехом взять десяток рядовых белорусов. Большинство населения страны хочет смерти диктатора. Как и у вас хотели конца Януковичу в 2013 году. Я был нужен, чтобы приплести сюда Украину. Для ФСБ — это то, что надо.Арест Протасевича может быть операцией российской ФСБ, чтобы подставить Лукашенко?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью

- Да. Кроме него и его девушки Софии, в Минске с борта сошли еще четверо россиян. Скорее всего, ФСБшники. Арестованный журналист писал, что в аэропорту Афин неизвестный пытался сфотографировать его паспорт.

У режима не было причин так выдергивать Протасевича. Nexta работает без него. Он не знал ничего важного для КГБ. Ситуация загнала Лукашенко в тупик. Сделала зависимым от Кремля.

Почему Лукашенко согласился на это?

- Он - параноик. Психиатр Дмитрий Щигельский, эмигрировавший в США, исследовал его с 2001 года. Поставил диагноз - мозаичная психопатия. Российские спецслужбы знают об этом и давят. Януковича также толкали к насилию и расстрелам, а затем - к бегству.

Путин берет белорусский режим под контроль, сажает на крючок. У нацистов было "окончательное решение еврейского вопроса", у главы Кремля - белорусского.

Россияне могут быстро и бескровно снять диктатора, и заменить на кого-то более привлекательного. Будет не так стыдно за марионетку, а ЕС будет приветствовать "победу демократии".

Лукашенко выполняет все прихоти Москвы. Де-факто продолжается захват при формальном сохранении независимости. У нас нет российских баз, но белорусская армия лояльна к Москве. Все высшее командование учился в советских учебных заведениях и Академии генштаба РФ.

Протесты показали, что руководство армии готово выполнять кровавые приказы.

Полный текст интервью читайте в журнале "Країна".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Папа помиловал убийцу

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 8352
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 5157
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6
 Просмотров: 4257
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 4230
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека
8
 Просмотров: 3744
Мир
Папа помиловал убийцу
Папа помиловал убийцу
 Просмотров: 288
В Беларуси разработали санкции против Запада
В Беларуси разработали санкции против Запада Просмотров: 369
Автомобиль врезался в здание донорской клиники: есть погибшие
Автомобиль врезался в здание донорской клиники: есть погибшие Просмотров: 234
Лидеры G7 создадут глобальный проект по противодействию Китая
Лидеры G7 создадут глобальный проект по противодействию Китая Просмотров: 171
В Испании вспыхнули протесты из-за убийства 6-летнего ребенка, которого нашли на дне моря
В Испании вспыхнули протесты из-за убийства 6-летнего ребенка, которого нашли на дне моря Просмотров: 468
Больше всего комментируют
3
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
1
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
1
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
1
На саммите G7 Украины занимает высокое место - глава Еврокомиссии
Голосов: 111
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть