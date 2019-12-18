Кот-"киборг" стал звездой интернета

Фото: instagram.com/vituzzosuperstar

Шестилетний Кот Вито, или Витуццо стал интернет-звездой после того, как стал первым в Италии владельцем протезов задних лап. Свои он потерял в результате ДТП.

Его владельцы накануне уехали в медовый месяц, но когда узнали о трагедии с любимцем - вернулись домой, сообщает ВВС.

Искали кота почти сутки. Одна лапа была настолько разрушена, что ее сразу ампутировали. За вторую боролись, но инфекция не позволила ее спасти.

Тогда хирурги сделали ему временные "лапы" и начали работу над постоянными протезами, подобным тем, которые делают для спортсменов. Операция по установке прошла успешно, и уже через несколько месяцев Вито привык быть "бионическим котом".

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Два протезы Вито присоединили непосредственно к костям, которые остались неповрежденными. Это стало первой успешной операцией такого типа в Италии. Ранее, животных, которым приходилось ампутировать задние конечности - евтаназировали.

Но Вито повезло. Его обладательницы Сильвия Готтард и ее супруга Линда Ронзони публикуют фото и видео в соцсетях, где видно, как он ходит на своих новых протезах. Историю кота распространяют с гештегом #vituzzosuperstar.

Обладательницы Вито, что вдохновились историей британского кота Оскара, который первым получил протезы лап после аварии с участием комбайна.

Коты способны вести себя как настоящие монстры. Будто зная, что ничто не заставит человека их разлюбить, эти четвероногие усачи упиваются своей властью и никогда не устают "издеваться" над собственными хозяевами и другими домашними животными.