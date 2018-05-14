Кота научили "по-английски" стучать в дверь

Кот умеет стучать в дверь дома, чтобы ему открыли

В британском городе Бутл живет "истинно английский кот". Он умеет стучать в дверь дома, чтобы ему открыли.

Кота запечатлел на видео с авто британец Дэн Ричардсон, пишет LiverpoolEcho.

"Я смотрел и не мог поверить своим глазам. Это не то, что мы привыкли видеть каждый день", - написал Дэн.

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По словам Ричардсона, кот залез на мусорный бак рядом с входной дверью. Животное дотянулось лапой к дверному молотку и несколько раз постучало им. Затем кот подождал, пока ему открыли дверь и впустили в дом.

Дэн распространил видео в соцсети и оно сразу стало популярным.

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