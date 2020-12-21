Костюм с запрещенной символикой: в Беларуси задержали Деда Мороза

В белорусском городе Новополоцк милиционеры задержали Деда Мороза после детского праздника и обвинили его в участии в протестах.

Дедом Морозом оказался местный житель, сообщил TUT.BY.

Мужчина работает на ТЭЦ, а в свободное от работы время развлекает малышей в образе сказочного персонажа.

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Автор: tut.by Костюм задержанного мужчины в запрещенных красно-белых цветах.

"Меня задержали и спрашивали, выкрикивал ли я лозунги. Но я работал с детьми. Дети лозунгов не кричали - они пели песни, декламировали стихи. Я угощал их сладостями, купленными на собственные средства", - прокомментировал задержанный.

По мнению мужчины, его задержали за костюм Деда Мороза, который был в запрещенных красно-белых цветах.

Автор: tut.by Костюм задержанного мужчины в запрещенных красно-белых цветах.

В отделении МВД проверили мужчину и отпустили, ведь он действительно не участвовал в акциях протеста.

В Беларуси задержали около полторы сотни участников акции протеста. Так, в списках правозащитников в отношении задержанных уже 149 имен. Большинство людей задержали в Минске.