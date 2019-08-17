Кошачья грация: как волшебные пушистики воруют человеческие сердца

Фото: Уолтер Чандоха

Американец Уолтер Чандоха стал самым успешным коммерческим фотографом домашних животных 1950-х годах.

За 75-летнюю карьеру он сделал более 90 тыс. фотографий котов. Те украшали марки кошачьих кормов, выпускались в календарях и книгах, сообщает Cameralabs.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уличный кот остановил движение Окружной в Киеве

Сам фотограф говорит, что все началось холодного зимнего вечера.

Когда мужчина возвращался с занятий, увидел в снегу дрожащего котенка. Он положил его в карман и принес домой. Когда животное отогрелось, то начало бегать по всей квартире.

"Он боролся с тенью, и собственным отражением в зеркале. Жена сказала, что он настоящий локомотив. Так мы его и назвали - Локо", - говорит фотограф.

Мужчина настолько увлекся фотографированием любимца, что вместо карьеры маркетолога, стал узкопрофильным специалистом по фотографии котов.

Наука утверждает, что животные не обладают чувством юмора. Однако, смотря на некоторых братьев наших меньших, становится трудно поверить в правильность таких выводов. Ведь именно домашние любимцы способны заставить человека улыбаться так, как не способен никто другой.