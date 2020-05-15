Коронавирус в мире: Латвия, Литва и Эстония открывают границы

Страны Балтии с 15 мая возобновляют безвизовые поездки для своего населения, прерванные из-за распространения коронавируса.
Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подпишут в Риге соответствующий документ, уточнили в пресс-службе латвийского МИД.
Министры поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за коронавирусного заболевания.
С 15 мая жители указанных государств смогут без ограничений перемещаться в их пределах, если за последние 14 дней они не посещали третьи страны, им не предписана самоизоляция и они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.
При этом, при пересечении границ возможен выборочный контроль состояния здоровья.
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По данным на 14 мая, в Латвии подтверждены 962 случая коронавируса, умерли 19 человек, в Литве − 1511 зараженных и 54 умерших, в Эстонии − 1758 и 62, соответственно.
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