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вторник, 25 февраля 2020 21:14

Коронавирус добрался до Румынии

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Коронавирус добрался до Румынии
В Румынии зафиксировали коронавирус. Фото: ukrreporter

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

COVID-19 обнаружили у человека, который вернулся из Италии. Об этом сообщает Reuters.

Инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

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Ранее власти Швейцарии подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Также о заражении коронавирусом сообщили Хорватия и Австрия. Наиболее активно в Европе вирус распространяется в Италии. Она стала третьей в мире после Китая и Южной Кореи по количеству зараженных.

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25
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