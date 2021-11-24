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среда, 24 ноября 2021 11:10

Королеву Елизавету ІІ отстранят от власти

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Королеву Елизавету ІІ отстранят от власти
Британский принц Уэльский Чарльз и премьер Барбадоса Миа Амор Моттли на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, Шотландия, 1 ноября 2021 года / REUTERS

Бывшая британская колония Барбадос, на следующей неделе откажется от королевы Елизаветы ІІ как главы государства.

Расторжение связей с Великобританией произойдет почти через 400 лет после того, как первый английский корабль прибыл на этот Карибский остров. Об этом пишет Reuters.

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Елизавета II до сих пор формально остается главой не только Великобритании, но и еще 15 государств, включая Австралию, Канаду и Ямайку.

"Это конец истории колониальной эксплуатации нашего разума и тела. Это исторический момент для всего Карибского бассейна и постколониальных обществ. Люди острова боролись не только за свободу и справедливость, но и за то, чтобы избавиться от имперской тирании и колониальной власти", - сказал барбадосский историк, профессор сэр Хилари Беклз.

Спустя 55 лет после провозглашения независимости Барбадоса, страна решила разорвать почти все колониальные узы, которые держали крошечный остров привязанным к Англии с тех пор, как английский корабль сделал его колонией короля Якова І в 1625 году.

Это также может быть предвестником более широкой попытки других бывших колоний расторгнуть связи с британской монархией.

Остров получил независимость в 1966 году. Барбадос останется республикой в рамках Британского содружества - объединении бывших британских колоний, которое является домом для 2,5 млрд человек. Содружество объединяет 54 страны в Африке, Азии, Америке, Европе и Тихоокеанском регионе.

Принц Чарльз, 73-летний наследник британского престола, приедет на Барбадос на церемонию отстранения его 95-летней матери от должности главы государства. Это произойдет на церемонии в понедельник, 29 ноября, в столице страны Бриджтауне.

"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое", - заявила премьер-министр Миа Моттли в речи 2020 года, подготовленной для генерал-губернатора Сандры Мейсон, которая заменит британскую королеву на посту главы государства, если ее изберут президентом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что королева Елизавета II находится в отличной форме.

"Она просто прислушивалась к советам своих врачей немного отдохнуть, и я думаю, это важно. Считаю, вся страна желает ей лучшего", - заявил Джонсон.

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