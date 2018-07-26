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четверг, 26 июля 2018 18:25

Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути

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Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Королевский гвардеец толкнул женщину, которая мешала ему пройти. Фото: anna-news.info

24 июля на территории Виндзорского замка в Лондоне гвардеец Ее Величества толкнул туристку, которая стояла у него на пути во время прохода. Женщина перелезла через канатную ленту для фото на фоне солдата в церемониальном мундире.

Женщина едва удержалась на ногах от толчка такой силы. Мнения людей в сети разделились, но большинство выразили солидарность с действиями солдата. Лента защищает не только гвардейцев от туристов, но и туристов от них, сообщает Metro.co.uk.

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Королевские гвардейцы в особой красной форме и высоких меховых шапках, охраняют дворцы монарха. Солдат можно увидеть возле Букингемского дворца, Дворца Святого Джеймса и Лондонского Тауэра. Смена караула происходит примерно в 11:00 утра.

Задача гвардейца - пройти линию, что бы ни случилось. Иначе он нарушит протокол Виндзорского замка. Туристы часто проверяют выдержку солдат, провоцируя их различными способами.

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Создатели драматического фильма "Мария - королева Шотландии" поделились двумя постерами и трейлером к будущему фильму.
Главные роли сыграли номинантки на "Оскар-2018" Робби и Сирша Ронан. Фильм "Мария - королева Шотландии" сняли по мотивам одноименной книги писателя Джона Гая. Режиссером фильма стала британка Джози Рурк.

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