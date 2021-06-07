Контрабандист забыл, где спрятал деньги. Медики диагностировали склероз

Найденные европейские угри / SWNS

Пенсионер, который контрабандой вывозил в Азию редких европейских угрей, забыл, где спрятал полученные деньги, потому что у него склероз.

67-летний Гилберт Кху выловил редких животных в Испании и перевез на ферму на западе страны. А затем спрятал под охлажденной рыбой и вывез в лондонский аэропорт Хитроу для импорта в Азию. Об этом пишет Mirror.

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Ху позировал на фото с золотыми слитками. Нажил состояние, отправляя европейских угрей, которые находятся под угрозой исчезновения. Он высылал их в Малайзию и Гонконг, где те являются кулинарным деликатесом.

Контрабанду обнаружили 15 февраля 2017-го, когда пограничники нашли в контейнере почти 600 тыс. угрей. Половина к тому времени уже умерла. Остальные 290 тыс. рыбная инспекция отправила домой в Испанию, где их отпустили в дикую природу.

Ху избежал тюрьмы, заявив, что ему грозит опасность заразиться там Covid-19, когда начался суд в марте прошлого года. Сейчас врачи диагностировали у него склероз. Он утверждает, что не может вспомнить, где спрятал деньги от контрабанды.

На слушаниях в суде английского Саутуарка сказали, что Ху является владельцем авто, но жил в арендованной собственности. Касательно его активов у суда мало данных.

Суд услышал, что общая стоимость партии перехваченного экспорта контрабандиста - более $75 млн. Ху из английского Парбери Райз отрицает свою вину. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно и 240 часам неоплачиваемой работы.

Речной угорь - распространенный в северной Атлантике от Скандинавии до Марокко, в реках бассейнов Средиземного и Балтийского морей, вдоль берегов Европы от Черного до Белого морей. В Украине встречается в бассейнах Днепра, Шацких озер и Днестра. Вксьма ценная рыба, у нее вкусное и жирное мясо. Вид под угрозой исчезновения. С 1970-х количество угрей в Европе уменьшилась почти 98%. Этому способствовал перевылов рыбы, паразиты, плотины ГЭС и другие технические сооружения.