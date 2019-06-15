Конституционный суд отменил свои решения за 5 минут

Конституционный суд Молдовы отменил свои решения. Фото: "Збруч"

Конституционный суд Молдовы на чрезвычайном заседании отменил все свои решения, которые привели к двоевластию в стране.

Заседание длилось 5 минут, передает "Интерфакс".

"В связи с тем, что Конституционный суд поддался давлению и не был свободен в принятии своих решений, руководствуясь положениями Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд постановил отменить все свои решения, принятые в период 7-9 июня 2019", - сказал глава КСМ Михай Поалелунжь.

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Решение КСМ является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Молдове после масштабных протестов правительство ушло в отставку. Как отмечается, правительство во главе с Павлом Филиппом в полном составе мирно передал власть коалиции под руководством Майи Санду. Об этом сообщил вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь.