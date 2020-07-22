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среда, 22 июля 2020 08:38

Конгрессмены США поддержали выделение Украине $ 250 млн военной помощи

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Конгрессмены США поддержали выделение Украине $ 250 млн военной помощи
У Палаті представників Конгресу США схвалили проєкт оборонного бюджету на наступний рік. Фото: unsplash.com

Во вторник 21 июля в Палате представителей Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября.

Проект включает финансовую помощь Украине, сдерживания России и обязывает правительство США ужесточить санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", сообщает УНН со ссылкой на трансляцию голосования.

Проект бюджета предусматривает $740,5 млрд. "За" этот проект отдали голоса 295 конгрессменов, одновременно 125 - "против".

В конце декабря 2019 президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на текущий финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении строительства российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Теперь рестрикции должны быть введены против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставление судов для укладки труб, предназначенных для упомянутых проектов.

В бюджет заложили выделение $250 млн военной помощи для Украины. Кроме того, бюджетный проект предусматривает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленную на сдерживание деятельности России.

Также, конгрессмены планируют выделить $3,6 млрд на "сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов". Проект предусматривает запрет на использование бюджетных средств для "проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности".

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Среди прочего, выделяют Пентагона из бюджета $1 млрд на борьбу с пандемией коронавируса.

Кроме того, законодателями вводится запрет на использование приложения TikTok в электронных устройствах госорганов страны.

На этой неделе проект бюджета должен одобрить Сенат Конгресса. После этого созывают комиссию для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени - начале зимы.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп, вероятно, наложит вето на документ в его нынешней форме через ряд положений. К таковым относится, в первую очередь, пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865). Пунктов об Украине, России или другие регионы это, скорые всего, не коснется.

Пентагон считает, что украинская власть добилась необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах и заслуживает дополнительной военной помощи в размере $ 125 млн. По мнению Пентагона, Украина добилась успехов в противодействии коррупции, повышении прозрачности и усилении общественного контроля. Именно это было необходимым условием для продолжения помощи.

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Дата
22
июля

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