Конгресс хочет получить доступ к разговорам Трампа и Путина

От Дональда Трампа требуют обнародовать содержание переговоров с Владимиром Путиным. Фото: Politeka

Конгресс хочет получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.

Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей США, передает Reuters.

Демократ Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, нашу безопасность", - сказал он.

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"Если есть попытка прикрыть это, скрыть это, то да, мы полны решимости это выяснить", - добавил Шифф.

После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. После этого спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.