Конфликт Facebook и Австралии: компания инвестирует $1 млрд в журналистику

Facebook готова активно сотрудничать с издателями новостей. Фото: pixabay.com

В ближайшие 3 года американская корпорация Facebook Inc. планирует инвестировать в новостную журналистику не менее $1 млрд.

Об этом на фоне конфликта компании с властями Австралии заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг, передает DW. Соцсеть временно заблокировала возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе.

Facebook готова активно сотрудничать с издателями новостей и согласна с тем, что качественная журналистика лежит в основе открытого общества. При этом Клегг отметил, что компания не просит у медиакорпораций контент, за который попросила заплатить власти Австралии.

Представитель Facebook рассказал об альтернативе. Так, в январе корпорация заключила соглашения с The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News и другими местными и региональными СМИ, которым отныне будут платить за контент, размещаемый в Facebook News для Великобритании. Подобные соглашения также заключи с издательствами в США. Переговоры ведутся и с представителями Германии и Франции.

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Власти Австралии попыталась заставить цифровые платформы Google и Facebook платить австралийским медиа за оригинальный контент, разработав новый закон, который регулирует коммерческие отношения между СМИ и цифровыми платформами. В ответ компания Facebook с 18 февраля на несколько дней ограничила австралийцам доступ к новостям и публикациям как местных, так и иностранных медиаресурсов. Люди во всем мире не могли размещать ссылки на новости австралийских СМИ.