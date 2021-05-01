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суббота, 01 мая 2021 14:47

Конца света не будет - в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Конца света не будет - в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на организацию мероприятия. Как и в прошлом году действовал карантин Фото: pmg.ua

Традиционная церемония схождения Благодатного огня состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Чуда схождения Благодатного огня в этом году пришлось ждать более часа, пишет УНН.

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на организацию мероприятия. Как и в прошлом году действовал карантин. Количество присутствующих верующих было больше, чем в прошлом году - до церемонии допустили 2500 тыс. человек, однако все они имели сертификаты, подтверждающие вакцинацию.

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После восхождения огнем зажгли свечи и лампадки всех присутствующих. Представители разных конфессий и стран доставляют Благодатный огонь в по всему миру.

По библейскими текстами первым, кто столкнулся с Благодатным огнем был апостол Петр. Огонь осветил гроб Иисуса Христа в пещере, где он был похоронен. Огонь является символом Воскресения, проявлением божьей благодати и должен зажечь веру в сердцах людей.

Верующие считают, что если огонь не сойдет, то это будет означать наступление времени антихриста.

Благодатный огонь, который ежегодно сходит накануне Пасхи в Иерусалиме — является символом праздника. Восхождение огня упоминается с XII века.

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