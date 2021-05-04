Компания ввела доплату для работников, которые прививаются

Польская компания Maspex будет платить премии за прививки. Фото: Reuters

Польская компания Maspex выплатит по 500 злотых (3666 грн) всем работникам, которые получат прививку от коронавируса.

"Мы рассматриваем это как инвестицию в нашу общую безопасность. Правление Maspex решило выплатить такие своеобразные премии своим работникам, которые привьются от Covid-19 - как в рамках запланированных прививок на рабочем месте, так и индивидуально", - сообщает Puls Biznesu.

В компании работает около 6 тыс. человек. Руководство решило вакцинировать как рабочих, так и их семьи на рабочем месте.

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Maspex производит соки, напитки, макаронные изделия и фруктово-овощные консервы.

В Польше вакцинация против коронавируса показала эффективность более 99%. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский в Twitter.