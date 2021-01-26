Компания Вайнштейна выплатит его жертвам компенсацию в размере $ 17,1 млн

Продюсерская компания Харви Ванштейна Weinstein Co. выплатит материальную компенсацию в размере $17,1 млн 50 жертвам сексуальных домогательств.
Каждый пострадавший получит более $ 500 тыс., сообщило издание Variety.
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Компания создаст фонд в рамках процедуры банкротства и ликвидации для выплат жертвам. Такое постановление вынес суд штата Делавэр.
Компания также выплатить $ 9,7 млн бывшим сотрудникам и директорам за судебные издержки.
Кинопродюсера Харви Вайнштейна суд Нью-Йорка США признал виновным в изнасилованиях.
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