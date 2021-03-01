Компания "повара" Путина "слила" его адрес ФБР и требует за это $250 тыс.

Компания Пригожина хочет от ФБР вознаграждение. Фото: РИА ФАН

Российская компания "Конкорд", которая принадлежит бизнесмену и "повару" президента РФ Владимира Путина Евгению Пригожину, опубликовала его адрес и потребовала от ФБР США вознаграждение в размере $ 250 тыс.

Подробности рассказал издание Daily Storm.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По иску "повара" Путина: в России арестовали квартиру и счета Навального

"Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7", - говорится в заявлении компании.

Представители фирмы заявили, что ФБР предлагали вознаграждение за информацию, которая поможет найти Пригожина.

"Просим заплатить нам 250 тысяч за предоставленные сведения", - прокомментировала компания "Конкорд".

Федеральное бюро расследований объявило в розыск "повара" президента РФ Владимира Путина Евгения Пригожина за вмешательство в выборы США.