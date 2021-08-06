Компания Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос и назвала цену

Компания Virgin Galactic возобновляет продажу билетов на туристические полеты в космос. Билет на космическое судно VSS Unity стоит от $450 тыс.

Virgin Galactic предлагает желающим три варианта бронирования мест для будущих полетов, сообщает пресс-служба компании. Можно приобрести одно место, забронировать несколько или же арендовать весь корабль. Уже заказали более 600 мест на будущие космические полеты.

"Решение возобновить продажу билетов приняли на фоне всплеска интереса людей к Virgin Galactic после успешного полета Ричарда Брэнсона", - заявил исполнительный директор компании Майкл Колглейзер.

Фото: virgingalactic.com

Virgin Galactic приостановила бронирование мест для космических полетов в 2014 году. Причиной стала катастрофа во время тестового полета, когда погиб один пилот космолета.

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11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.