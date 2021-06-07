Коммунистический диктатор впервые за месяц появился на публике

Диктатор коммунистической Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц выступил на публике. Его отсутствие вызвало подозрения относительно здоровья.

Центральное информационное агентство Кореи KCNA показало, как Ким на партийных собраниях обсуждает, как решить ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране. Страна вновь оказалась на грани голода. Об этом пишет Daily Star.

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КНДР столкнулась с одним из худших экономических кризисов за свою 73-летнюю историю из-за нехватки продовольствия, роста безработицы и бездомности. Во время пандемии ситуация в Северной Корее ухудшилась, в частности, из-за санкций США и отсутствия торговли с ближним союзником, Китаем, из-за закрытия границ.

Последний раз Ким появлялся на публике 6 мая, когда позировал для фотографий во время сборов семей военных. Считается, что отсутствие связано с Covid-19. В последние годы здоровье диктатора под строгим секретом. Его состояние известно только некоторым из ближайшего окружения. Это седьмое отсутствие Кима с 2020-го, когда его исчезновения участились с начала пандемии.

В то же время коммунистическая Корея на грани голода. Миллионам корейцев грозит недоедание и голодная смерть. Кроме уже названных причин, 26 млн жителей потеряли урожай из-за ряда тайфунов и наводнений. В стране не хватает более 1,2 млн тонн зерна. Эта ситуация грозит повторением голода 1990-х, когда умерли около 3,5 млн корейцев.