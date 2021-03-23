Команда Навального собирается устроить самый масштабный митинг в истории России

На акцию поддержки Навального збирают 500 тыс. человек. Фото: Reuters

Сторонники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести самую масштабную акцию в истории современной России.

На митинг собирают 500 тыс. человек, сообщили на сайте "Свобода Навальному".

"Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 тыс. человек, готовых выйти на митинг", - говорится в сообщении на сайте.

Команда Навального не будет объявлять место и время проведения акции, пока не наберется полмиллиона желающих.

По состоянию на 15:30 23 марта зарегистрировалось больше 30 тыс. человек.

Военный суд России не будет расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального и причастность к делу сотрудников Федеральной службы безопасности, которые, вероятно, отравили политика.