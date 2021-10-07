Команда экспертов установила личность серийного убийцы Зодиака

Бывшие следователи якобы установили личность убийцы Зодиака. Фото: Pexels

Команда бывших следователей заявила, что они установили, кем является американский серийный убийца по прозвищу Зодиак.

Они использовали новые физические и судебно-медицинские доказательства и информацию от очевидцев, говорится в пресс-релизе группы The Case Breakers.

Эксперты получили фотографии из бывшей фотолаборатории мужчины. Они заявили, что он умер в 2018 году.

CNN не смогла связаться с семьей этого человека.

Департамент полиции Сан-Франциско все еще ведет расследование.

"Мы не можем разговаривать с потенциальными подозреваемыми, поскольку это открытое расследование", - заявили там.

ФБР говорит, что у них нет новой информации.

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В пресс-релизе указали, что этот человек отвечает за убийство Чери Джо Бейтс в округе Риверсайд в 1966-м. В Департаменте полиции Риверсайда отрицали отношение Зодиака к этому убийству.

Эксперты из США, Бельгии и Австралии расшифровали письмо, серийный убийца под псевдонимом Зодиак прислал в газету Сан-Франциско 51 год назад. Известно, что Зодиак убил по меньшей мере пять человек и ранил еще двух в Сан-Франциско в 1968-1969 годах. В редакцию San Francisco Chronicle он прислал четыре зашифрованные письма. Два из них расшифровали.