"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4644
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2889
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1476
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 621
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 450
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1476
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5040
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26532
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2736
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
7
6
20
8
4
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Видео
Все видео
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26532
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6390
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2520
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2700
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 765
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 18:40

"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне

2 Комментировать
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
Гонтарева находится в больнице и готовится ко второй операции. Фото: Сomments.ua

Валерия Гонтарева после ДТП в Лондоне находится в больнице и готовится ко второй операции.

Гонтареву 27 августа сбила машина на перекрестке в столице Великобритании, где она проживает в последнее время. Бывшая глава Нацбанка получила серьезные травмы, ей провели одну операцию, теперь необходима вторая. В то же время Гонтарева заявила, что узнала имя водителя, который ее сбил, и рассказала подробности происшествия. Об этом она сообщила The Page.

По ее словам, аварию видели многие свидетели, также везде установлены камеры наблюдения, запись с которых сейчас изучают полицейские. Гонтарева отметила, что все произошло буквально в одно мгновение - авто переехало ей правую стопу, после чего она упала на дорогу.

"Поломала все кости стопы, и еще повреждены колени ... Мои друзья не верят, что это несчастный случай, и считают, что Коломойский перешел от угроз к действиям ... Мне сложно сказать, это было днем, все произошло за 1 секунду и я упала на дорогу. Но там было много свидетелей и камеры CCTV ", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает

Полиция назвала номер автомобиля и данные водителя, который сбил Гонтареву. Им оказался выходец из арабских стран Монир Малик.

"Посмотрим, что они там увидят по камерам, я же сейчас в госпитале", - добавила экс-глава НБУ.

Валерия Гонтарева руководила Нацбанком с июня 2014 по март 2018. Заявление об отставке по собственному желанию президенту подала 10 мая 2017-го. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске. С 26 сентября продолжила находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки. Исполнять обязанности главы НБУ назначили ее первого заместителя Якова Смолия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 68673
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 29757
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 22599
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог Просмотров: 18964
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 7 Просмотров: 16371
Мир
Евросоюз предложит Лондону отложить Brexit
Евросоюз предложит Лондону отложить Brexit
В Италии трагически погиб легендарный бодибилдер и лучший друг Шварценеггера
В Италии трагически погиб легендарный бодибилдер и лучший друг Шварценеггера Просмотров: 2016
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
 Просмотров: 1359
В Кремле заявили о встрече советников лидеров "нормандской четверки"
В Кремле заявили о встрече советников лидеров "нормандской четверки" Просмотров: 1449
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
 Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
7
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
2
Крабсбургер, десяток котов и техники сквирта: 5 необычных мест Одессы
Голосов: 2399
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua