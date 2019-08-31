"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне

Гонтарева находится в больнице и готовится ко второй операции. Фото: Сomments.ua

Валерия Гонтарева после ДТП в Лондоне находится в больнице и готовится ко второй операции.

Гонтареву 27 августа сбила машина на перекрестке в столице Великобритании, где она проживает в последнее время. Бывшая глава Нацбанка получила серьезные травмы, ей провели одну операцию, теперь необходима вторая. В то же время Гонтарева заявила, что узнала имя водителя, который ее сбил, и рассказала подробности происшествия. Об этом она сообщила The Page.

По ее словам, аварию видели многие свидетели, также везде установлены камеры наблюдения, запись с которых сейчас изучают полицейские. Гонтарева отметила, что все произошло буквально в одно мгновение - авто переехало ей правую стопу, после чего она упала на дорогу.

"Поломала все кости стопы, и еще повреждены колени ... Мои друзья не верят, что это несчастный случай, и считают, что Коломойский перешел от угроз к действиям ... Мне сложно сказать, это было днем, все произошло за 1 секунду и я упала на дорогу. Но там было много свидетелей и камеры CCTV ", - рассказала она.

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Полиция назвала номер автомобиля и данные водителя, который сбил Гонтареву. Им оказался выходец из арабских стран Монир Малик.

"Посмотрим, что они там увидят по камерам, я же сейчас в госпитале", - добавила экс-глава НБУ.

Валерия Гонтарева руководила Нацбанком с июня 2014 по март 2018. Заявление об отставке по собственному желанию президенту подала 10 мая 2017-го. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске. С 26 сентября продолжила находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки. Исполнять обязанности главы НБУ назначили ее первого заместителя Якова Смолия.