Коллаборантке Поклонской придумали новую должность

Поклонская не будет послом в Кабо-Верде. Фото: Reuters

Сторонницу крымских оккупантов Наталью Поклонскую уволили с должности посла в Кабо-Верде.

Об этом говорится в указах президента России Владимира Путина.

Он назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества.

Целью Россотрудничества заявляется государственная политика международного гуманитарного сотрудничества. Организация распространяет прокремлевские настроения за границей.

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Поклонская должна была быть послом в африканской стране Кабо-Верде, но затем отменила эти планы.

Бывшую "прокурорку" российской оккупационной администрации в Крыму разыскивают за государственную измену против Украины. Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую.