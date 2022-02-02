Коллаборантке Поклонской придумали новую должность

Сторонницу крымских оккупантов Наталью Поклонскую уволили с должности посла в Кабо-Верде.
Об этом говорится в указах президента России Владимира Путина.
Он назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества.
Целью Россотрудничества заявляется государственная политика международного гуманитарного сотрудничества. Организация распространяет прокремлевские настроения за границей.
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Поклонская должна была быть послом в африканской стране Кабо-Верде, но затем отменила эти планы.
Бывшую "прокурорку" российской оккупационной администрации в Крыму разыскивают за государственную измену против Украины. Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую.
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