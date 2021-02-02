Количество вакцинированных от Covid-19 превысило количество выявленных случаев

В США продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Reuters

В США число вакцинированых от Covid-19 превысило общее количество инфицированных.

26,5 млн жителей США получили одну или две дозы вакцины от коронавируса. В то время как с начала пандемии в стране было зафиксировано 26,3 млн случаев заражения, сообщает Bloomberg.

Ежедневно в США вводят около 1,35 млн доз вакцины.

Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую позицию по количеству инфицированных. За все время пандемии коронавируса в стране от осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 442 тысячи человек.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все взрослое население получит вакцину до конца лета 2021 года.