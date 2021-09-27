Колесникова стала лауреатом премии Гавела

Колесникову приговорили к 11 годам колонии. Фото: БЕЛТА

Совет Европы признал одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову лауреатом премии имени Вацлава Гавела-2021 в сфере защиты прав человека гражданским обществом.

Сестра Колесниковой Татьяна Хомич приняла награду за нее. Об этом говорится в пресс-релизе СЕ.

Хомич также поблагодарила комитет, который решил вручить премию Колесниковой, и добавила, что Колесникова хотела бы посвятить эту награду всем жителям Беларуси, которые борются за свои права.

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"Колесникова, которая стала против режима, который избрал силу и жестокость против мирного и законного протеста, продемонстрировала, что она готова рисковать собственной безопасностью ради цели, высшей ее самой - она ​​показала настоящее мужество", - заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс.

Марию Колесникова задержали 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии погранкомитета Беларуси, она вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу. Между тем Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации. В начале сентября 2021 года суд приговорил Колесникову до 11 лет колонии.