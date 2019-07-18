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четверг, 18 июля 2019 09:56

"Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, затем болгарами" - у Жириновского очередной приступ истерики

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&quot;Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, затем болгарами&quot; - у Жириновского очередной приступ истерики
Депутат Госдумы России Владимир Жириновский. Фото с открытых источников.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за нападения антиукраинского маразма.

В студии телепередачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" он начал бросаться на других спикеров и не дал возможности никому высказаться.

Его демарш начался со спора с украинским екснардепом Александром Ковтуненко по истории Украины.

"Украина – ее не было никогда! Ее создали большевики! Дайте мне документ XVIII века, где будет написано "украинское государство с кем-то заключило договор". Дайте мне документ ХІХ века! Нет ни одного документа! Никто никогда не заключал никаких соглашений с Украиной! Это порождение советской власти! Все говорили по-русски и были русскими! Мы вас сделали! 80% русских заставили записать себя в паспортах "украинец"! Из Украины вы все упрямые, тупые и больные! Они полурусские, полуукраинцы. Полугосударство, полутерритория!" – истерично кричал Жириновский, оскорбляя оппонентов.

Ковтуненко возразил ему, отметив, что украинцы разговаривали на родном языке, начиная с Х в. Депутат Госдумы зато вообще перешел на угрозы о расправе.

"Вы осторожны будьте, мы же записываем все ваши выступления. Потом будете доказывать следователям, что вы не хамили здесь, не занимали антирусскую позицию. Это не угрозы. Для вас всех камеры готовы! Все предстанете перед судом! Я вам даю товарищеский совет – аккуратнее будьте! Впереди – полицейский режим в масштабах всей Европы. Демократия закончилась, демократии в Европе больше не будет!" – обратился одиозный глава ЛДПР к украинскому экс-депутата.

"Скоро вы все сдохнете от чумы! А мы вам медицинскую помощь оказывать не будем! Ни один врач из России в вас не приедет! Вам суждено хуже - вы лаборатория для уничтожения европейцев. Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, затем болгарами, всех слов ' ян уничтожат! Потом займутся австрийцами, голландцами. Мы, россияне, будем наблюдать за гибелью Европы! " - в очередной раз пригрозил Жириновский.

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Попытка ведущих-пропагандистов утихомирить этот всплеск агрессии не увенчались успехом, и неистовый Жириновский с Украиной переключился на всю Европу, пообещав ей исчезновения.

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий поправки в закон о предоставлении российского гражданства Украинская по упрощенной процедуре. Как отмечается, теперь на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом.

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18
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