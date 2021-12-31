Когда на планете начинают праздновать Новый Год

Потребуется 25 часов, чтобы все жители планеты встретили Новый Год. Фото: pixabay

В 12:00 31 декабря по киевскому времени в мире уже началось празднование Нового Года.

Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати в Полинезии.

Чтобы на всей планете начался 2022 год, нужно чуть больше суток. Последними его встречают 1 января в 13:00 жители Самоа – островной страны в Полинезии в Тихом океане.

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Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

• 12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.

• 13:00 31 декабря – Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.

• 14:00 31 декабря – Дальний Восток России, в частности Камчатка.

• 14:30-15:00 31 декабря – Австралия.

• 17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея.

• 18:00 31 декабря – Китай.

• 19:00 31 декабря – Индонезия.

• 20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка.

• 20:15 31 декабря – Непал.

• 20:30 31 декабря – Индия.

• 21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.

• 21:30 31 декабря – Афганистан.

• 22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия.

• 23:00 31 декабря – Россия, Беларусь.

• 00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

• 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки.

• 02:00 1 января – Великобритания, Португалия.

• 04:00 1 января – Бразилия.

• 05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.

• 07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

• 13:00 1 января – Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).

В Украине новый год начнется с жаркой погоды и дождей.