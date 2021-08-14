Кобра влезла в микроавтобус и убила пассажиров и водителя

В Египте кобра влезла в микроавтобус и убила всех, кто в нем ехал. Фото: pixabay.com

В Египте кобра залезла в салон микроавтобуса и напала на людей. Жертвами стали пятеро.

Пресмыкающегося перевозили в картонной коробке в багажнике микроавтобуса. Об этом водителя попросил совладелец авто, пишет издание Arab News.

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Ее должны были доставить в город Кафр-эш-Шейх. Водитель согласился и поставил коробку со змеей в багажник. Пассажирами микроавтобуса были четверо членов одной семьи.

Во время поездки кобра выбралась из коробки и проползла под пассажирскими сиденьями. В результате нападения кобры погибли все пассажиры и водитель. Позже автомобиль врезался в бетонный забор, а змея попыталась убежать. Ее поймали и убили очевидцы.

Змея напала на посетителей в одном из интернет-кафе тайской провинции Ангтхонг. Она заскочила внутрь и укусила одного из посетителей. Молодой человек упал на пол.