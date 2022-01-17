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понедельник, 17 января 2022 10:02

КНДР в четвертый раз с начала года запустила баллистические ракеты

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КНДР в четвертый раз с начала года запустила баллистические ракеты
Резолюции Совбеза ООН запрещают Пхеньяну использовать технологии баллистических ракет. Фото: Yonhap

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности. Это четвертый раз с начала года.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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Ракеты запустили в сторону Японского моря с аэродрома "Сунан" в Пхеньяне.

В Японии заявили, что снаряды пролетели около 300 км и упали в Японском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В Госдепе США подчеркнули, что такие запуски нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют угрозу для международного сообщества.

Это уже в четвертый раз за 2022 год КНДР осуществляет запуск ракеты. Южнокорейские военные сообщали о запуске непознанных снарядов в Северной Корее 5, 11 и 14 января.

КНДР предупредила о более "сильной и определенной реакции" на недавнее введение Соединенными Штатами новых санкций против шести северокорейцев, причастных к программам режима оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Также заявила, что якобы гиперзвуковую ракету испытала на фоне тупика в ядерных переговорах с США.

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Дата
17
января

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