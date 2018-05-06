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воскресенье, 06 мая 2018 23:17

КНДР обвинила США в провокациях

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КНДР обвинила США в провокациях
КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты". Фото: DW

США "намеренно провоцируют" Северную Корею перед историческим саммитом между американским и северокорейским лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Такое заявление сделало правительство в Пхеньяне в воскресенье, 6 мая, сообщает агентство dpa.

КНДР предостерегает Вашингтон не истолковать ошибочно его последние "миролюбивые жесты" - такие как обещание Ким Чен Ына прекратить ядерные испытания - как "признак слабости".

"США вводят в заблуждение общественное мнение, утверждая, что заявление КНДР относительно намерений денуклеаризации Корейского полуострова... является результатом так называемых санкций и давления", - говорится в заявлении северокорейского МИД, распространенном государственным агентством KCNA.

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Напомним, в минувшую пятницу Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном должно состояться вскоре, время и место уже оговорено, однако при этом американский президент не стал сообщать деталей, пообещав объявить их впоследствии. Ранее планировалось, что встреча Трампа с Кимом должна состояться до конца мая или в начале июня.

Администрация Трампа неоднократно подчеркивала роли экономических санкций против Северной Кореи и давления на Китай, которые, по ее словам, повлияли на намерение Пхеньяна воздержаться от испытаний ядерных и баллистических ракет.

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