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понедельник, 08 февраля 2021 12:19

Китайская миссия сделала первое фото Марса крупным планом

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Китайская космическая станция "Тяньвень-1" сделала фото Марса с расстояния 2,2 млн км и передала снимок на Землю.

Подробностями поделилось Китайское космическое управление.

На фото видны Ацидалийская равнина, Долины Маринера, Плато Меридиана, кратер Скиапарелли и Равнина Хриса.

Автор: cnsa.gov.cn
  Опубликовали четкие фото Марса.
Опубликовали четкие фото Марса.

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"Тяньвень-1" должен выйти на орбиту Марса 10 февраля. После этого космическая станция начнет подготовку к высадке первого китайского марсохода в долине Утопии.

Автор: cnsa.gov.cn
  Опубликовали четкие фото Марса.
Опубликовали четкие фото Марса.

Высадку запланировали на апрель-май 2021 года. Будут изучать ионосферу и климат Марса. Также планируется создать топографическую карту планеты.

NASA планирует отправить на Марс первых астронавтов в 2030-х. Ожидается, что полет в одну сторону продлится минимум 9 месяцев.

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