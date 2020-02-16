Китайцы нашли первое лекарство от коронавируса

В Китае заявили об изобретении лекарств. Фото: "Обозреватель"

В провинции КНР Чжэцзян запустили в производство первые лекарства против коронавируса Covid-19.

Об этом сообщило правительство города Тайчжоу. Речь идет о препарате, который ранее был известен как Favipiravir или Avigan.

Препарат "Фавейлавей" был разработан фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical. Он официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР для выхода на рынок.

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"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективными в лечении нового типа коронавируса", - говорится в заявлении.

В Китае количество больных пневмонией, что вызывается коронавирусом Covid-19 составила 68,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,665 тыс. случаев.