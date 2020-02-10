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понедельник, 10 февраля 2020 02:31

Китай выделит более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

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Китай выделит более $10 млрд на борьбу с коронавирусом
Китайцы борются с коронавирусом. Фото: Корреспондент

Китай выделит более 10,2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

В общей сложности на меры по борьбе с вирусом правительство выделило 71,85 млрд. юаней (10,26 млрд. долларов США), заявили в Министерстве финансов Китая.

Средства направят на то, чтобы граждане смогли пройти диагностику и лечение.

"Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона по борьбе с вирусом не испытывали финансовых ограничений", – говорится в сообщении ведомства.

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Общее число инфицированных новым коронавирусом достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек . Число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших — на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек.

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