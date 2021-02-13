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суббота, 13 февраля 2021 20:56

Китай призвали обнародовать все данные о коронавирус

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Китай призвали обнародовать все данные о коронавирус
В США есть вопросы по поводу ряда выводов ВОЗ. Фото: Reuters

Администрация США призвала Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса.

Об этом сообщают американские СМИ.

"Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и лучше подготовиться к следующей, Китаю нужно обнародовать информацию о начальном этапе распространения вируса", - отметил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Он также отметил, что в США есть вопросы по поводу ряда выводов ВОЗ, в частности "относительно того, каким образом они были сделаны".

По словам Салливана, важно, чтобы доклад ВОЗ была независимой, и в ней приводились выводы специалистов, сделанные без вмешательства китайских властей.

14 января команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая имеет исследовать происхождение пандемии коронавируса, прибыла в Китай.

Власти Китая отказалась предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения, работавших в Ухане, первичную информацию о первых случаях заражения коронавируса.

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