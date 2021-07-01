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Китай может казнить возможных виновных в утечке с лаборатории Covid-19

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Китай может казнить возможных виновных в утечке с лаборатории Covid-19
Основная теория, которую рассматривают эксперты, что начало пандемии произошло из-за утечки вируса с этой лаборатории в Ухане. Некоторые эксперты сравнивают это с аварией на ЧАЕС, когда ряд ошибок привел к трагедии / Getty Images

Американский эксперт заявил, что Китай может казнить ученых, которые работали в Уханьском институте вирусологии, а затем обвинить их в утечке Covid-19 из лаборатории.

Росс Террилл, 83 года, специалист по Китаю и научный сотрудник Гарвардского центра китайских исследований Fairbank, считает, что коммунистический режим может принять крайние меры, чтобы "спасти лицо". Об этом пишет Mirror.

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По мере того, как усиливается давление на Пекин с целью выяснить происхождение коронавируса, Китай может начать собственный розыск, чтобы найти "виновников" возможной утечки. Коронавирус заразил больше 183 млн человек и убил почти 4 млн в мире.

Террилл говорит, что глава КНР Си Цзиньпин может приказать казнить ученых, чтобы показать, что в Пекина нет плохих намерений скрывать правду, когда дело доходит до выяснения природы происхождения болезни.

"Власти Китая могут найти виновных в утечке вируса из лаборатории и казнить, чтобы показать чистые намерения Пекина. Мир дальше будет недоволен, но это снимает с крючка власти КНР. Если количество свидетельств случайной утечки вируса будет расти, Китаю будет лучше сказать об этом и двигаться дальше, чем все время опровергать действительность", - говорит Террилл.

Расследование ВОЗ о происхождении пандемии коронавируса не исключило наличия теории утечки, стоящей за первой вспышкой. Тем не менее в феврале этого года группа экспертов ВОЗ и власти Китая заявили, что маловероятно, что вирус проник в человеческую популяцию в результате инцидента, связанного с лабораторией в Институте вирусологии в Ухани. Затем ВОЗ добавила, что все гипотезы все еще в силе.

"Что касается происхождения вируса, ВОЗ считает чрезвычайно важным понять происхождение этого вируса, который вызвал глобальную пандемию. Существует много гипотез происхождения, и международная группа провела ряд исследований. Все гипотезы остаются в силе", - говорит исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

Новое исследование утверждает, что Covid-19 был создан китайскими учеными в Уханьском институте вирусологии, которые затем попытались замести следы, предположив, что он произошел от летучих мышей и вышел из так называемого "мокрого рынка" в Ухане.

Британский профессор Ангус Далглейш и норвежский ученый, доктор Биргер Соренсе, обнаружили, что вероятность того, что Covid-19 является результатом естественных процессов, мала.

В прошлом месяце лидеры стран "Большой семерки" возобновили призывы к Пекину возобновить расследования, чтобы понять происхождение Covid-19.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Китай расследовать причины возникновения коронавируса. Иначе КНР окажется в изоляции.

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