Китай изолирует город-миллионник из-за новой вспышки коронавируса

В Китае новая вспышка коронавируса. Фото: Reuters

В Китае власть изолировала мегаполис Шицзячжуан после обнаружения в этом городе 117 случаев заражения коронавируса.

Заблокированы все главные подъездные пути в этот город, который является столицей провинции Хэбэй, сообщает информагентство AFP со ссылкой на местные СМИ.

Перекрыты шесть автомагистралей, заблокирована работа центрального автовокзала города

Власти закрыли все школы в этом городе. Один из районов города - Гаочен - объявлен зоной повышенного риска и его изолированно от остальных районов мегаполиса. Сейчас этот район с сорокотысячному населением считается единственным районом на весь Китай, что признано зоной повышенного риска. По данным местных органов здравоохранения, все жители Гаоченга прошли проверку на коронавирус. Также в соседнем городе Нангонг на наличие коронавируса протестовали более 400 000 жителей.

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В городе Шицзячжуан и его агломерации проживает около 11 миллионов человек. Сам мегаполис расположен на 300 километров к югу от столицы Пекина. Лишь 6 января во Шицзячжуан обнаружили 68 случаев заражения коронавируса. В общем из обнаруженных в последние дни 117 случаев заражения в 78 случаях у инфицированных не было никаких симптомов.