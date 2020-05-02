Ким Чен Ын появился на публике - СМИ

СМИ заявили о появлении лидера КНДР. Фото: Reuters

Государственные средства массовой информации Северной Кореи сообщили о первой публичной появление лидера страны Ким Чен Ына за последние 20 дней.

Ким посетил церемонию по случаю завершения строительства завода фосфорных удобрений в одном из регионов страны к северу от столицы Пхеньяна, проинформировало официальное Центральное телеграфное агентство Кореи

Он был там вместе с другими главными лицами, включая его сестрой Ким Ин Джон.

На церемонии Ким перерезал ленту в знак завершения строительства, и "бурно послышались возгласы всех участников "Ура!" в знак уважения к уважаемому высшего руководителя, который в авангарде верховодит всенародной генеральной борьбой за всестороннее осуществление великого дела строительства могучего государства и армии на основе собственных сил и прославляет на самом высоком уровне государственную мощь и достоинство социалистической Кореи", а "уважаемый высший руководитель тепло махал рукой полным безграничной радости строителям и массам".

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Кима раз видели на людях 11 марта - на заседании политбюро Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи, где обсуждали борьбу с коронавируса. А когда 15 апреля он не явился на торжествах по случаю главного праздника страны, Дня солнца, как называют день рождения его деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, это вызвало спекуляции относительно состояния его здоровья.