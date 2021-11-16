Кейт Миддлтон в черном пальто с погонами заняла место королевы.

Фото: Getty images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приняла участие в Дне памяти. При этом она заняла место королевы Елизаветы II.

11 ноября в Британии чтят память погибших в мировых войнах. Королевская семья традиционно участвует в траурных мероприятиях, сообщает Elle.

Впервые за последние 22 года на церемонии на балконе Министерства иностранных дел не было королевы. Она пожаловалась на боли и растяжение связок в спине.

Миддлтон стала в центре балкона. Это место занимает королева. С ней были Камилла Корнуолская и Софи Уэсекская.

Женщины исполнили национальный гимн. Они оделись в черное. Кейт надела пальто-сюртук с белым воротником и красными погонами Alexander McQueen. Этот костюм был и в прошлом году. Изменилась только шляпа герцогини. Поклонники обратили внимание, что Меган Маркл тоже появлялась на этом балконе в похожей федоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как следует воспитывать ребенка - советы Пиппы Мидлтон

На лацкан герцогиня прицепила красный мак – символ погибших. Три цветка могут символизировать трех ее братьев и прабабку, погибших в Первой мировой.

9 января герцогиня Кембриджская отметила день рождения. Кейт Миддлтон исполнилось 39 лет. По этому случаю королевская семья поделилась несколькими фотографиями и трогательно поздравила ее. На официальной странице королевского дворца в инстаграмме опубликовали поздравление для Кэтрин.