Казанский стрелок был тихим и спокойным учеником

Убийца Ильназ Галявиев / Фото из соцсетей Ильназа Галявиева

Подросток, устроивший стрельбу в российской школе №175 в Казани, Ильназ Галявиев, был студентом колледжа "ТИСБИ", тихим и неконфликтным, однако его недавно отчислили за академическую задолженность.

Галявиев учился на четвертом курсе, изучал программирование. С декабря по февраль этого года проходил дома практику, а в феврале - апреле был на практике в фирме "Техтимарт". Об этом пишет РБК.

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"Во время учебы проявил себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительно относился к группе и преподавателям. Был без вредных привычек", - говорится в характеристике убийцы.

С сентября пропускал занятия, а с 13 апреля этого года не появлялся на учебу. На защиту практики и трех экзаменов не пришел, поэтому был отчислен.

"Я окончила школу в 2018 году. Галявиев был на год старше. Я с ним никогда не говорила, видела в школе. Был очень скромным. Казался тихим, необщительным. В компаниях не видела. Жил якобы только с отцом", - рассказала его одноклассница.

Галявиев 28 апреля получил разрешение на хранение огнестрельного оружия - гладкоствольного ружья Hatsan Еscort PS.

Как заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, в результате нападения и стрельбы погибли семь детей и учительница. По другим данным, погибли 11 человек. 21 человек ранен. 12 мая в Татарстане объявлен днем ​​траура.