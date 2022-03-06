Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты

В крупнейшем городе Казахстана Алматы на одиннадцатый день войны России против Украины люди вышли на массовую акцию.

Митингующие выражают поддержку Украине, поют гимн и призывают Россию закончить войну, повідмив советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"К началу акции собралось более 1,5 тыс. человек. На подъездах к скверу за кинотеатром Сары-Арка, где проходит митинг-огромные пробки. Люди продолжают прибывать", - утверждают очевидцы.

Фото: vlast.kz

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На митинге в РФ ОМОН жестоко задержал блокадницу Ленинграда

Это второй согласованный местными властями митинг после событий января 2022 года. Участники протеста исполнили гимны Казахстана и Украины. Они держат в руках флаги обеих стран, а также многочисленные плакаты.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.