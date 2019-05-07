Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота

На видео показали спасение пилота из горящего самолета. Фото: НТВ

В сети показали видео авиакатастрофы в российском аэропорту "Шереметьево".

Его в YouTube опубликовал выживший пассажир Олег Молчанов.

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На кадрах видно, как из окна горящего самолета SSJ 100 выбирается пилот. Он покинул воздушное судно последним. Вокруг бегают спасатели, пытаясь потушить пожар.

5 мая воздушное судно сообщением Москва-Мурманск осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". При посадке произошло возгорание фюзеляжа самолета. На борту находились 78 человек, среди которых 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.