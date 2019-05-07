Катастрофа в Шереметьево: озвучили главную версию

Авиакатастрофа в российском аэропорту "Шереметьево" могла произойти из-за действий пилотов.
Такую главную версию трагедии с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 "Москва-Мурманск" российской компании "Аэрофлот" озвучил следственный комитет РФ.
Пилоты, не выработав топливо и с явным превышением скорости, совершили посадку. Что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
Параллельно следствие разбирается с действиями наземных служб. Возможно, они оперативно не отреагировали на ЧП.
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Также отмечается, что эксперты Межгосударственного авиакомитета начали расшифровывать данные с бортовых самописцев самолета. О причинах трагедии можно будет говорить после анализа информации, которая сохранилась на приборах.
5 мая воздушное судно сообщением Москва-Мурманск осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". При посадке произошло возгорание фюзеляжа самолета. На борту находились 78 человек, среди которых 3 несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате катастрофы погиб 41 человек.
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