Катастрофа в Шереметьево: Аэрофлот опубликовал список выживших пассажиров

Фото: ФАН

Российская авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список выживших при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево".

В опубликованном списке значится 33 пассажира. Пятеро из них находятся в больнице, сообщает Meduza.

Список будет дополняться по мере поступления информации о других пассажирах рейса.

Аксенов Юрий Александрович

Афанасьев Виктор Юрьевич

Бабаев Кирилл Сергеевич

Ветчинкин Сергей Александрович

Гончаров Владимир Леонидович

Гринберг Татьяна Леонидовна

Гущина Галина Ивановна

Деркунская Елена Петровна

Евменьков Владимир Васильевич

Егоров Петр Викторович

Егорова Наталья Борисовна

Зимницкий Дмитрий Валерьевич

Киселев Василий Александрович

Климов Евгений Александрович

Ключникова Екатерина Владимировна

Ковба Алексей Михайлович

Марченков Александр Сергеевич

Марченкова Юлия Игоревна

Молчанов Олег Николаевич

Молчанова Юлия Александровна

Прищенко Валерий Дмитриевич

Прищенко Денис Валерьевич

Савченко Михаил Михайлович

Ситникова Марина Владимировна

Тихонова Людмила Николаевна

Харинин Дмитрий Юрьевич

Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна

Конник Марина Михайловна

Кузнецов Сергей Владимирович

Печников Василий Сергеевич

Шилов Антон Валентинович

Врачи работают с 38 людьми, которые выжили при посадке самолета "Аэрофлота".

Среди них - 34 пассажира и четыре члена экипажа.

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5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время попросило аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.