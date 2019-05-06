Катастрофа в Шереметьево: Аэрофлот опубликовал список выживших пассажиров

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1665
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 4680
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1629
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1692
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2817
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5276
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6543
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12852
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3404
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
Фото
Все фото
4
5
7
11
6
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
Российских полицейских одели в форму НКВД
Российских полицейских одели в форму НКВД
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
Фотограф показал невероятную красоту голландских плантаций тюльпанов
Фотограф показал невероятную красоту голландских плантаций тюльпанов
Как живет украинская диаспора в стране трех столиц
Как живет украинская диаспора в стране трех столиц
Видео
Все видео
Над Россией загорелся самолет
Над Россией загорелся самолет
Boeing с пассажирами потерпел крушение сразу после взлета
Boeing с пассажирами потерпел крушение сразу после взлета
Американская компания предлагает работу мечты
Американская компания предлагает работу мечты
Невероятное везение: солдат выжил после падения в вулкан
Невероятное везение: солдат выжил после падения в вулкан
"Будет больно": HBO представит мини-сериал о Чернобыле
"Будет больно": HBO представит мини-сериал о Чернобыле
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1071
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1242
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2952
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3177
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 549
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 02:12

Катастрофа в Шереметьево: Аэрофлот опубликовал список выживших пассажиров

  Комментировать
Катастрофа в Шереметьево: Аэрофлот опубликовал список выживших пассажиров
Фото: ФАН

Российская авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список выживших при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево".

В опубликованном списке значится 33 пассажира. Пятеро из них находятся в больнице, сообщает Meduza.

Список будет дополняться по мере поступления информации о других пассажирах рейса.

Аксенов Юрий Александрович

Афанасьев Виктор Юрьевич

Бабаев Кирилл Сергеевич

Ветчинкин Сергей Александрович

Гончаров Владимир Леонидович

Гринберг Татьяна Леонидовна

Гущина Галина Ивановна

Деркунская Елена Петровна

Евменьков Владимир Васильевич

Егоров Петр Викторович

Егорова Наталья Борисовна

Зимницкий Дмитрий Валерьевич

Киселев Василий Александрович

Климов Евгений Александрович

Ключникова Екатерина Владимировна

Ковба Алексей Михайлович

Марченков Александр Сергеевич

Марченкова Юлия Игоревна

Молчанов Олег Николаевич

Молчанова Юлия Александровна

Прищенко Валерий Дмитриевич

Прищенко Денис Валерьевич

Савченко Михаил Михайлович

Ситникова Марина Владимировна

Тихонова Людмила Николаевна

Харинин Дмитрий Юрьевич

Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна

Конник Марина Михайловна

Кузнецов Сергей Владимирович

Печников Василий Сергеевич

Шилов Антон Валентинович

Врачи работают с 38 людьми, которые выжили при посадке самолета "Аэрофлота".

Среди них - 34 пассажира и четыре члена экипажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево

5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время попросило аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Катастрофа в Шереметьево: Аэрофлот опубликовал список выживших пассажиров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 12438
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
Сколько Зеленский платит за учебу дочери 105 Просмотров: 7921
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
10
 2 Просмотров: 7803
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле Просмотров: 6930
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили 7 Просмотров: 6930
Мир
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 1089
Среди погибших в Шереметьево - дети
Среди погибших в Шереметьево - дети Просмотров: 1008
Авиакатастрофа в Шереметьево: погибли не менее 13 человек
Авиакатастрофа в Шереметьево: погибли не менее 13 человек Просмотров: 1323
Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка
Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка Просмотров: 1350
Над Россией загорелся самолет
Над Россией загорелся самолет
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
33
Зеленский готовит ответ России
20
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
7
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 761
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua