Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды

На этой неделе в США продолжается период студенческих весенних каникул Spring break. Молодежь традиционно собирается на масштабные гуляния.

Наиболее популярные места для студентов - это пляжи штата Флорида на Атлантическом побережье. И несмотря на жесткие карантинные ограничения, студенты отдыхают там на полную, пишет УНИАН.

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Почти на каждом шагу висят напоминания о необходимости соблюдения карантина и большинство молодых людей отдыхают без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Не помогают даже усиленные наряды полиции, патрулирующие пляжи. Например, на Майами-Бич ввели комендантский час с 20:00 на период весенних каникул. Но молодежи на это наплевать.

Фото: REUTERS

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Ежегодно выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.