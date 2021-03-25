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четверг, 25 марта 2021 18:47

Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
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На этой неделе в США продолжается период студенческих весенних каникул Spring break. Молодежь традиционно собирается на масштабные гуляния.

Наиболее популярные места для студентов - это пляжи штата Флорида на Атлантическом побережье. И несмотря на жесткие карантинные ограничения, студенты отдыхают там на полную, пишет УНИАН.

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Почти на каждом шагу висят напоминания о необходимости соблюдения карантина и большинство молодых людей отдыхают без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Не помогают даже усиленные наряды полиции, патрулирующие пляжи. Например, на Майами-Бич ввели комендантский час с 20:00 на период весенних каникул. Но молодежи на это наплевать.

Несмотря на карантин студенты во время весенних каникул развлекаются на полную
Фото: REUTERS
Несмотря на карантин студенты во время весенних каникул развлекаются на полную
Несмотря на карантин студенты во время весенних каникул развлекаются на полную
Несмотря на карантин студенты во время весенних каникул развлекаются на полную
Несмотря на карантин студенты во время весенних каникул развлекаются на полную

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Ежегодно выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.

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