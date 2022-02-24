Канада ввела санкции против преступного российского режима

Канада ввела санкции против РФ. Фото: РБК

Премьер-министр Каналы Джастин Трюдо объявил, что его государство вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину.

Новые санкции будут направлены против 58 человек и организаций, связанных с Россией, включая членов российской элиты и их семей, частную военную компанию Вагнера и крупные российские банки, сообщают канадские СМИ.

Санкции коснутся и членов Совбеза России, в том числе ключевых министров правительства РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции.

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Канада также аннулирует действующие экспортные разрешения для России и не будет выдавать новые.

Федеральное правительство будет уделять приоритетное внимание иммиграционным заявлениям для украинцев, желающих переехать в Канаду. Он добавил, что правительство запускает специальную телефонную линию для всех, кто имеет срочные вопросы по эмиграции из Украины, заявил Трюдо.

Президент США Джо Байден уведомил о введении новых санкций против России. В частности, ограничат способность вести бизнес в долларах, фунтах и ​​иенах. Введены санкции против ВТБ и других банков с активами на общую сумму в $1.3 трлн.