Канада ужесточила карантинные меры для приезжих

Карантин в Канаде усилили. Фото: Reuters

Начиная со следующей недели все посетители Канады будут сдавать по прилету тест на Covid-19.

"В дополнение к необходимости провести тест перед вылетом в Канаду, как можно скорее в течение следующих недель мы введем обязательное ПЦР-тестирование в аэропортах прибытия. После сдачи анализа путешественники до трех дней будут ожидать его результат, проживая за свои деньги в утвержденном отеле. Ожидаемая цена этого будет выше $2000", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс конференции в Оттаве.

По его словам, после получения отрицательного результата путешественникам позволят уехать домой, но при условии обязательной двухнедельной изоляции "под значительно более строгим наблюдением".

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"Лица с положительным тестом немедленно будут отправлены в карантин на территории утвержденного правительственном учреждения, чтобы удостовериться, что они не станут переносчиками потенциально более опасных штаммов вируса", - отметил глава правительства Канады.

Со следующей недели Канада позволит всем международным пассажирским рейсам садиться только в четырех аэропортах: Ванкувер, Калгари, Торонто и Монреаля.

До введения новых ограничений Канада имела один из самых строгих карантинных режимов в мире. Еще в марте границы страны были закрыты для иностранцев, а с этого месяца все пассажиры авиарейсов в Канаду должны перед посадкой в ​​самолет продемонстрировать отрицательный результат недавнего теста на Covid-19. До посадки также не допускаются люди с повышенной температурой, а по прилету все должны две недели находиться в изоляции.