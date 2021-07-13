Канада подарит бедным странам почти 18 млн доз Covid-вакцины

Канада поделится с миром вакцинами от коронавируса. Фото: Reuters

Правительство Канады решило пожертвовать другим странам 17,7 млн доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca в рамках глобальной инициативы Covax.

Об этом сообщило МИД страны.

"С начала кризиса правительство Канады взяло обязательство выделить более 2,5 миллиардов долларов в поддержку глобальных усилий по реагированию на Covid-19", - заявили в МИД.

В рамках глобальной инициативы Covax планировали доставить 2 млрд доз препаратов от коронавируса по всему миру к концу 2021 года, чтобы в бедных странах была возможность вакцинировать не менее 20% населения.

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На пути к выполнению плана стали задержки с производством и перебои с поставками вакцин. Наиболее сложная ситуация в Уганде, Зимбабве, Бангладеше и Тобаго.

Во Всемирной организации здравоохранения просят не смешивать вакцины против Covid-19 от различных производителей. Это может иметь плохие последствия. Специалисты советуют прививаться одним видом препарата, ведь мало есть данных о том, как комбинирование доз влияет на здоровье человека.